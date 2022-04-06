Tunceli'de Covid servisinde ve yoğun bakımda hasta kalmadı

TUNCELİ (DHA) - AŞILAMADA yüzde 80,3 oranla mavi kategoride yer alan ve vakaların düşmeye devam ettiği Tunceli'de, Covid servisi ile yoğun bakımda yatan hasta kalmadı. İl Sağlık Müdürü Çağdaş Özdemir, "Hastanemizin Covid servislerinde vaka, yoğun bakım ünitelerinde yatan hastamız kalmadı" dedi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan koronavirüs risk haritasında Tunceli'de, ocak ayında 100 bin nüfusta 791,44 olan vaka sayısı bu hafta 218,78'e düştü. Aşılamada 80,3 oranla mavi kategoride yer alan kentte, Covid servisi ve yoğun bakım ünitelerinde yatan hasta kalmadı. Hozat ilçesinde sıfırlanan vaka sayısı, diğer 6 ilçede ise tek haneli rakamlara düştü. Tunceli kent merkezinde, açık havada maske takma zorunluluğunun kalkmasına rağmen, çoğu kişinin maske taktığı görüldü.