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Çocuklar palyaço ve tiyatro gösterisiyle eğlendi

AA - Sidar Can Eren - Güncel
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Çocuklar palyaço ve tiyatro gösterisiyle eğlendi

Tunceli'de çocukları eğlendirmeye yönelik palyaço ve tiyatro gösterisi düzenlendi.

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de çocukları eğlendirmeye yönelik palyaço ve tiyatro gösterisi düzenlendi.

Valilik koordinesinde Tunceli Müzesi bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte palyaçolar gösteri sundu.

Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte ayı, tavşan ve pembe panter kostümü giyen kişilerce çocuklara tiyatro gösterisi sunuldu.

Müzik eşliğinde dans edip şarkılar söyleyen yaklaşık bin çocuk, etkinlik sonunda balon uçurdu.

Programa, Vali Mehmet Ali Özkan'ın eşi Arzu Özkan, İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

AA / Sidar Can Eren - Güncel

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