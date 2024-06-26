Tunceli'de çıkan yangınlar kontrol altına alındı

Tunceli'de 3 farklı bölgede çıkan yangınlar ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

İl merkezine bağlı Karmez ve Marçik köyleri ile Ovacık ilçesi Eğripınar köyündeki otluk arazilerde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Köylülerin ihbarı üzerine olay yerlerine, belediyelere bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yangınlar kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınlar bazı ağaç türlerine zarar verdi.