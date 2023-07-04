Tunceli'de çıkan yangında 2 kişi yaralandı

Tunceli'nin Karşılar köyünde bir evde çıkan yangında 16 yaşındaki A.K.B. ve 15 yaşındaki Y.A. yaralandı. Yaralılar Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangının nedeni araştırılıyor.

Tunceli'de yangın: 2 yaralı

TUNCELİ - Tunceli'de bir köyde çıkan yangında, 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Karşılar köyünde bir evde akşam saatlerinde henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında evde bulunan 16 yaşındaki A.K.B. ile 15 yaşındaki Y. A. yaralandı.

Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar olan yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken yangına ilişkin inceleme başlatıldı.