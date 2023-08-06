Tunceli'de çıkan örtü yangınları söndürüldü
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Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde çıkan örtü yangınları itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. İlçe merkezine bağlı Peymunut mezrasında iki farklı noktada çıkan yangınlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları yapıldı.
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde dağlık arazide çıkan örtü yangınları itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İlçe merkezine bağlı Peymunut mezrasında iki farklı noktada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangınlara müdahale etti.
Kontrol altına alınarak söndürülen alanda soğutma çalışmaları yapıldı.
Kaynak: AA / Koray Kola - Güncel