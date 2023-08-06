Tunceli'de çıkan örtü yangınları söndürüldü

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde çıkan örtü yangınları itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. İlçe merkezine bağlı Peymunut mezrasında iki farklı noktada çıkan yangınlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları yapıldı.