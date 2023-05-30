Tunceli'de Çengel Boynuzlu Dağ Keçileri Fotokapanla Görüntülendi

Tunceli'de koruma altında ve avlanması yasak olan çengel boynuzlu dağ keçisi sürüsü fotokapanla kayıt altına alındı.

Tunceli'de koruma altında ve avlanması yasak olan çengel boynuzlu dağ keçisi sürüsü fotokapanla kayıt altına alındı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar (DKMP) 15. Bölge Müdürlüğüne bağlı Tunceli Şubesi görevlileri, yaban hayatını izlemek için kentin farklı noktalarına fotokapan yerleştirdi.

Bu sayede kaçak avcılıkla da mücadele eden ekiplerin, Pülümür Vadisi'nde kurduğu bir fotokapana çengel boynuzlu dağ keçileri yakalandı.

Görüntüde, yaklaşık 15 dağ keçisi tek sıra halinde fotokapanın yanından koşarak zirveye doğru tırmanıyor.