Tunceli'de çengel boynuzlu dağ keçileri böyle görüntülendi - Haberler

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Tunceli'de çengel boynuzlu dağ keçileri böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Erkan Bay - Güncel
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Tunceli'de çengel boynuzlu dağ keçileri böyle görüntülendi Dünya Doğa Koruma Birliği'nin yayınladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde olan çengel boynuzlu dağ keçileri (Şamua) görüntülendi.

TUNCELİ (İHA) - Tunceli'de çengel boynuzlu dağ keçileri böyle görüntülendi

TUNCELİ - Dünya Doğa Koruma Birliği'nin yayınladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde olan çengel boynuzlu dağ keçileri (Şamua) görüntülendi.

Doğa Koruma Milli Parklar Tunceli Şubesi ekipleri koruma kontrol faaliyetleri esnasında, görüntülenmesi en zor olan dağ keçileri familyasında yer alan ve IUCN yayınladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde olan çengel boynuzlu dağ keçilerini görüntüledi. Bir süre görüntülenen keçiler kısa süre sonra gözden kayboldu.

Tunceli'de çengel boynuzlu dağ keçileri böyle görüntülendi

Tunceli'de çengel boynuzlu dağ keçileri böyle görüntülendi

Tunceli'de çengel boynuzlu dağ keçileri böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Erkan Bay - Güncel

Tunceli, Güncel, Haberler

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