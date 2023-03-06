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Tunceli'de cansız bedeni bulunan kişiye otomobil çarptığı belirlendi

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Tunceli'de cansız bedeni bulunan kişiye otomobil çarptığı belirlendi

Tunceli'nin Pertek ilçesinde cansız bedeni bulunan kişinin ölümüyle ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Tunceli'nin Pertek ilçesinde cansız bedeni bulunan kişinin ölümüyle ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tunceli-Pertek kara yolunda 26 Şubatta cansız bedeni bulunan E.A'nın ölümüne ilişkin çalışma yaptı.

Bu çerçevede ekipler, kara yolu üzerinde ve çevresinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Yaklaşık 120 saatlik görüntü kaydını izleyen ekipler, E.A'nın bir otomobilin çarpması sonucu öldüğünü tespit etti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli sürücüsünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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