Tunceli'de çalınan 500 yıllık koç başlı mezar taşı bir evin bahçesinde bulundu - Haberler

Tunceli'nin Hozat ilçesinde geçen yıl çalınan 500 yıllık koç başlı mezar taşı, ekiplerin çalışmasıyla bir evin bahçesinde bulundu.

İlçenin Çılga köyünde geçtiğimiz yıl arazide yüzey araştırması yapan Tunceli Müzesi görevlileri, tescilli koç başlı mezar taşının çalındığını fark etti. Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri ile müze görevlileri, mezar taşının bulunması için yaklaşık 6 ay boyunca çalışma yürüttü.

Hırsızlık olayıyla ilgili her ihbarı değerlendiren ekipler, mezar taşının Buzlupınar köyünde olduğu bilgisine ulaştı. Jandarma desteğinde köye giden müze müdürü Kenan Öncel ile arkeolog Özgür Şahin ve Ali Haydar İmre, yaptıkları aramada mezar taşını bir evin bahçesinde buldu. Ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden kaldırılan mezar taşı, araçla getirildiği kent müzesinde koruma altına alındı.

Koç başlı mezar taşını çalan kişi ya da kişilerin tespit edilmesine yönelik Çiçekli Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin çalışması sürüyor.

Müze müdürü Kenan Öncel, gazetecilere yaptığı açıklamada, koç başlı mezar taşının 2021 yılının kasım ayında Çılga köyündeki mezarlıktan çalındığını hatırlattı. Mezar taşının bulunmasına yönelik jandarma ekiplerince geniş çaplı araştırma yaptıklarını belirten Öncel, şöyle konuştu:

"Altı aylık süre içerisinde çalınan koç başlı mezar taşının nerede saklanabileceği üzerine yoğunlaştık. Mezar taşının çalındığı alandaki köylerde yaşayan herkes bizimle irtibat halindeydi. Dün gece bir vatandaşımızın bizi arayarak aradığımız mezar taşının kendi köylerinde olma ihtimalini olduğunu söyledi. Bunun üzerine sabah müzede görevli arkadaşlarımız ve güvenlik güçlerimiz ile Hozat ilçesine bağlı Buzlupınar köyüne gittik. Burada yaptığımız incelemelerde çalınan 500 yıllık mezar taşının bir evin bahçesinde olduğunu tespit ettik."

Öncel, kentteki tüm kültür varlıklarının önemli eserler olduğuna dikkati çekerek "Tunceli'de kültür tarihi deyince akla gelen ilk şeyler koç ve at biçimli mezar taşları. Mezar taşları bölgenin yaşamını ve mezar kültürünü anlatan en güzel örnekler arasında. İlimizdeki birçok mezarlık alanında bu eserleri görüyoruz. Günümüzde bu mezar taşları halen yapılıyor." ifadelerini kullandı.