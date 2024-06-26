Tunceli'de buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü
Tunceli'nin Pertek ilçesinde bir üreticiye ait buğday tarlasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucunda buğday tarlası zarar gördü.
Tunceli'nin Pertek ilçesinde buğday ekili tarlada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.
Dorutay köyünde bir üreticiye ait buğday tarlasında gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında buğday tarlası zarar gördü.