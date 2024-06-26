Tunceli'de buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü

Tunceli'nin Pertek ilçesinde buğday ekili tarlada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Dorutay köyünde bir üreticiye ait buğday tarlasında gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında buğday tarlası zarar gördü.