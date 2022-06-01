Tunceli'de bozayının saldırdığı kişi yaralandı - Haberler

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Tunceli'de bozayının saldırdığı kişi yaralandı

AA - Sidar Can Eren - Güncel
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Tunceli'de bozayının saldırdığı kişi yaralandı

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde bozayının saldırısına uğrayan kişi yaralandı.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde bozayının saldırısına uğrayan kişi yaralandı.

İlçenin Kocatepe köyünde yaşayan 47 yaşındaki Hüseyin Keskin, Meydan Dağı'ndaki Bogos Yaylası'nda mantar topladığı sırada ayının saldırısına uğradı.

Yayladakilerin ihbarı üzerine, bacağından yaralanan Keskin'in hastaneye kaldırılması için olay yerine 112 Acil Servis, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Munzur Arama Kurtarma Derneği ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgede yol olmaması sebebiyle bir atın üzerine bindirilerek ambulansa kadar taşınan Keskin, Tunceli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Keskin'in genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Sidar Can Eren - Güncel

Hüseyin Keskin Toros Dağları Tunceli Mantar Güncel Haberler

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