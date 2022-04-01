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Tunceli'de bitkin bulunan vaşak tedavi altına alındı

AA - Sidar Can Eren - Güncel
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Tunceli'de bitkin bulunan vaşak tedavi altına alındı

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde bitkin bulunan vaşak, tedavi altına alındı.

PÜLÜMÜR, TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde bitkin bulunan vaşak, tedavi altına alındı.

Kırmızıköprü köyünde yaşayan Caner Canerik ve Ferhat Fırat, ormanlık alanda bitkin vaşağı gördü. Köylüler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye giden DKMP personeli, vaşağı bulunduğu yerden aldı.

Veteriner Baran Kar, AA muhabirine, hasta vaşağın ilk tedavisini yaptıklarını söyleyerek, "Beslenememesinden kaynaklı hayvanda aşırı zayıflama olmuş. Vitamin takviyesi yapıp serum uyguladık." dedi.

Tunceli'de bitkin bulunan vaşak tedavi altına alındı

Tunceli'de bitkin bulunan vaşak tedavi altına alındı

Tunceli'de bitkin bulunan vaşak tedavi altına alındı

Tunceli'de bitkin bulunan vaşak tedavi altına alındı

AA / Sidar Can Eren - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Pülümür, Tunceli, Fırat, Güncel, Haberler

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