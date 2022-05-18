Bitkin bulunan balabanlar korumaya alındı - Haberler

Bitkin bulunan balabanlar korumaya alındı
AA - Sidar Can Eren - Güncel
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Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, bitkin halde bulunan 2 balaban tedavi altına alındı.
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, bitkin halde bulunan 2 balaban tedavi altına alındı.
İlçeye bağlı Gözlücayır köyü civarında görev yapan jandarma ekipleri, kırsal alanda 2 balaban buldu.
Kuşları bulunduğu yerden alan ekipler, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesine haber verdi.
DKMP görevlilerince korumaya alınan kuşların, tedavilerinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.
AA / Sidar Can Eren - Güncel