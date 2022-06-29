Tunceli'de bitki envanteri çıkarılıyor

TUNCELİ - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde tıbbi ve şifalı bitkilerin envanteri çıkarılıyor. Belediye öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmaya Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği üyelerinin yanı sıra Ankara Üniversitesi Fen ve Eczacılık Fakültesi ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinden akademisyenler katıldı. Katılımcılar, ilçenin biyoçeşitlilik açısından son derece zengin olduğunu söyledi.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde belediye öncülüğünde ve Darmstadt Pülümür'ü Destekleme Derneğinin katkısıyla Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği, Ankara Üniversitesi Fen ve Eczacılık Fakültesi ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi akademisyenleri tarafından arazi çalışmaları gerçekleştirildi. Anıt ağaçların yanı sıra tıbbi ve şifalı bitkiler konusunda da araştırmalar yapan katılımcılar, ilçenin biyoçeşitlilik açısından oldukça zengin olduğunu kaydetti.

Çalışmaya ilişkin bilgi veren Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği üyesi orman yüksek mühendisi Ahmet Demirtaş, "Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği, Ankara Üniversitesinden bazı arkadaşlarımız, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinden arkadaşlarımızla birlikte Pülümür'de bitki varlığını belirlemek, hayvansal sürüngenlerini, böceklerini belirlemek amacıyla böyle bir çalışma başlatıldı. Çalışmada Pülümür'ün çeşitli vadilerine, köylerine gidildi. Gerçekten olağanüstü biyolojik çeşitlilik taşıdığını gördük, tanık olduk. Bunları belirlemeye çalıştık" dedi.

Tıbbi ve geleneksel bitkiler tespit edilmeye çalışıldı

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden Gülderen Yılmaz ise "Bu Pülümür'e ikinci gelişim. Herhalde bu gidişle birkaç kez daha gelmemiz gerekecek. Çünkü biyoçeşitlilik konusunda özellikle bitkiler konusunda çok zengin bir floraya sahip. Bu bölgede daha önce hem flora çalışması hem etno-botanik çalışmaları yapılmış. Biz bunlara ilave olarak gidilmeyen köylerde yaşlı insanlara ulaşıp onlardan bu kadim geleneksel bilgiyi almaya çalıştık. Biliyorsunuz bu geleneksel bilgi yaşlılarımızda zamanla yok oluyor ve bilgiler de kayboluyor. Türkiye genelinde yapılan bir proje bu. Ama Pülümür'de de yaşlı nüfus giderek azalmış ve yüzyıllardır kullanılan gelen8eksel bitkilerle tedavi bilgileri de yok olmaya başlamış. Hem tıbbi bitkiler hem de bu kadim bitkilere ulaşabilirsek çok güzel zengin bir döküm çıkaracağız. Daha önce bu konuda çalışan arkadaşlarımız var. Onların çalışmalarına ilaveler yapacağız. İlçe tıbbi bitkiler konusunda oldukça zengin" diye konuştu.

Çalışma yayına dönüştürülecek

Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği üyesi Mustafa Bektaş, çalışmayla elde edilen bilgilerin yayına dönüştürüleceğini söyledi. Bektaş, "Bu bölgede biyolojik çeşitlilik konusunda, anıt ağaçlar konusunda, etno-botanik konusunda ve meralardaki bu baskıların biyoçeşitlilik üzerindeki etkileri konusunda bir araştırma yapmaya geldik. Aslında 2019 yılında bu çalışmaya başladık. Pandemiden dolayı ara vermiştik. Bu yıl tekrar başladı. Önümüzdeki yıl bu araziyi tekrar çalışacağız. ve bu bölgedeki bir önceki söylediğim konular hakkında çalışmalar yapıp, belirleyip bir yayın haline dönüştürmeye çalışıyoruz. Bunun sonucunda çıkan gerçekten Pülümür'ün bu doğal yapısının büyük bir kısmını bu yayında toplamış olacağız. Derli toplu bir yayın haline gelmiş olacak" şeklinde konuştu.

Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun da belediye öncülüğünde, Ankara Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Derneği, Almanya Pülümürlüler Derneğinin desteğiyle projeyi yürüttüklerini belirterek, "Bu proje Pülümür'deki bitki envanterinin çıkarılması ayrıca anıt ağaçların tespitiyle ilgili bir çalışma. 2019 yılında başladık bu çalışmaya. Pülümür'deki bitki çeşitliliğinin envanterini çıkarmayı düşünüyoruz. Dört yıl sürmesi gereken bir projeydi. Pandemiden ötürü ara vermişti. Yeniden başladı çok verimli bir çalışma oldu. Bir taraftan köylerimizdeki bitki çeşitliliğinin araştırılması, anıt ağaçların tespit edilmesi. Bu proje ne sağlayacak bize. Arıcılık bölgede bir çok ciddi bir gelir kaynağı, arıcılıkla ilgili bundan sonraki çalışmaların altlığını oluşturacak" ifadelerini kullandı.