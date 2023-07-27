Tunceli'de bir fırında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
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Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde bir fırında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. İş yerinde çıkan tartışma sonucu M.K'nın silahla ateş etmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, şüpheli gözaltına alındı.
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde bir fırında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Kale Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda fırın işleten D.Ö. ile M.K arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
M.K, yanında getirdiği silahla iş yerine doğru ateş etti.
Bu sırada fırında çalışan 3 kişi, kurşun isabet etmesi sonucu yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Çemişgezek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Şüpheli M.K ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Koray Kola - Güncel