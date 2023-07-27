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Tunceli'de bir fırında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

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Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde bir fırında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. İş yerinde çıkan tartışma sonucu M.K'nın silahla ateş etmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, şüpheli gözaltına alındı.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde bir fırında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Kale Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda fırın işleten D.Ö. ile M.K arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

M.K, yanında getirdiği silahla iş yerine doğru ateş etti.

Bu sırada fırında çalışan 3 kişi, kurşun isabet etmesi sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Çemişgezek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli M.K ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Koray Kola - Güncel

Cumhuriyet Meydanı Çemişgezek Tunceli Güncel Haberler

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