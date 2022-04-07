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Bir evden 14 kamyon çöp çıkarıldı

AA - Sidar Can Eren - Güncel
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Tunceli'de zabıta ekipleri, atık biriktirildiği belirlenen bir evden 14 kamyon çöp çıkardı.

Tunceli'de zabıta ekipleri, atık biriktirildiği belirlenen bir evden 14 kamyon çöp çıkardı.

Moğultay Mahallesi Günel Sokak'taki bir evden kötü kokular gelmesi üzerine vatandaşlar belediyeye ihbarda bulundu.

Belirtilen adrese giden zabıta ve polis ekipleri, Türkan K'nin yaşadığı evde çöp birikintileriyle karşılaştı.

Zabıta ekipleri yaptıkları çalışma sonucu evin içerisinden 14 kamyon çöp çıkardı.

Plastik, cam şişe, gıda ve tekstil ürünlerinden oluşan atıklar, geri dönüşüme kazandırılmak amacıyla kent çöplüğüne taşındı.

Bir evden 14 kamyon çöp çıkarıldı

Bir evden 14 kamyon çöp çıkarıldı

Bir evden 14 kamyon çöp çıkarıldı

Bir evden 14 kamyon çöp çıkarıldı

AA / Sidar Can Eren - Güncel

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