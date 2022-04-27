Tunceli'de bir evde çıkan yangın hasara neden oldu
AA - Sidar Can Eren - Güncel
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Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde bir evde çıkan yangın sonucu hasar oluştu.
ÇEMİŞGEZEK, TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde bir evde çıkan yangın sonucu hasar oluştu.
İlçeye bağlı Ulukale köyünde yaşayan Ahmet Doğan'a ait evde yangın çıktı.
Yangını fark eden köylülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Depo olarak kullanıldığı öğrenilen evde hasar oluştu.
AA / Sidar Can Eren - Güncel