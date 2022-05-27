Tunceli'de bir araçta cinsel içerikli ürünler ele geçirildi - Haberler

Tunceli'de polislerce durdurulan araçta 5277 cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kent girişinde durumundan şüphelenilen bir aracı durdurdu.

Ekipler araçta yaptıkları aramada, 5277 performans artırıcı hap ve macun ele geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.