Tunceli'de bir araçta cinsel içerikli ürünler ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tunceli'de bir araçta cinsel içerikli ürünler ele geçirildi

AA - Sidar Can Eren - Güncel
 - Güncelleme:
Tunceli'de bir araçta cinsel içerikli ürünler ele geçirildi

Tunceli'de polislerce durdurulan araçta 5277 cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Tunceli'de polislerce durdurulan araçta 5277 cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kent girişinde durumundan şüphelenilen bir aracı durdurdu.

Ekipler araçta yaptıkları aramada, 5277 performans artırıcı hap ve macun ele geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA / Sidar Can Eren - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Tunceli, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title