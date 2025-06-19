Tunceli'de Bina Çatısında Yangın

Tunceli'de bir binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Tunceli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında çatı zarar gördü.