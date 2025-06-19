Tunceli'de Bina Çatısında Yangın
Tunceli Cumhuriyet Mahallesi'nde bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi ve çatıda hasar meydana geldi.
Tunceli'de bir binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.
Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Tunceli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında çatı zarar gördü.
Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel