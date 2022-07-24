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Tunceli'de bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

AA - Sidar Can Eren - Güncel
Tunceli'de bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Tunceli'de iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.

Tunceli'de iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.

İddiaya göre, Moğultay Mahallesi Kışla Meydanı'nda, iki grup arasında yere çöp atma nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 2 kişi bıçakla yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

AA / Sidar Can Eren - Güncel

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