Tunceli'de bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı Tunceli'de iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı. Tunceli'de iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı. İddiaya göre, Moğultay Mahallesi Kışla Meydanı'nda, iki grup arasında yere çöp atma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 2 kişi bıçakla yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri, olayla ilgili 1 şüpheliyi gözaltına aldı. AA / Sidar Can Eren - Güncel Güncel Haberler

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