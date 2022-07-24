Tunceli'de bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
AA - Sidar Can Eren - Güncel
Tunceli'de iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.
Tunceli'de iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.
İddiaya göre, Moğultay Mahallesi Kışla Meydanı'nda, iki grup arasında yere çöp atma nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 2 kişi bıçakla yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, olayla ilgili 1 şüpheliyi gözaltına aldı.
AA / Sidar Can Eren - Güncel