Tunceli'de Belediye Su Tankeri Devrildi, 3 İşçi Yaralandı
Tunceli'de belediyeye ait su tankerinin devrilmesi sonucu 3 işçi yaralandı. Kaza sonucunda yaralanan işçiler Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tunceli'de belediyeye ait su tankerinin devrilmesi sonucu 3 işçi yaralandı.
M.T'nin kullandığı 62 AD 539 plakalı su tankeri, Esentepe Mahallesi'nde şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki G.G. ve İ.B. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.