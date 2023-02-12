Tunceli'de baraj gölünde erkek cesedi bulundu
Güncel Haberler
Tunceli'deki Uzunçayır Baraj Gölü'nde erkek cesedi bulundu.
Tunceli'deki Uzunçayır Baraj Gölü'nde erkek cesedi bulundu.
Moğultay Mahallesi Mameki Parkı'nda yürüyüş yapan vatandaşlar, baraj gölünde hareketsiz bir kişi gördü.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler bot yardımıyla yaptıkları çalışma sonucu erkeğe ait olduğu belirlenen cesedi sudan çıkardı.
Ceset, Tunceli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel