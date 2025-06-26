Tunceli'de Banka Önünde Güvenlik Görevlisine Otomobil Çarptı

Tunceli'de banka şubesi önünde otururken otomobilin çarptığı güvenlik görevlisi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 62 AAL 305 plakalı otomobil, Cumhuriyet Caddesi'ndeki banka şubesi önünde oturan güvenlik görevlisi Engin Y'ye çarptı.

Engin Y'nin yaralandığı kaza dolayısıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, gelen ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, araç sürücüsünü gözaltına aldı.

Engin Y'nin sol bacağında kırık oluştuğu öğrenildi.