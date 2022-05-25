TUNCELİ'DE BACA YANGINI - Haberler

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TUNCELİ'DE BACA YANGINI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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TUNCELİ'de 6 katlı binanın çatısındaki bacada çıkan yangın tedirginliğe neden oldu.

TUNCELİ'de 6 katlı binanın çatısındaki bacada çıkan yangın tedirginliğe neden oldu. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Atatürk Mahallesi'nde Tunceli Valiliği yanındaki 6 katlı binanın çatısında, öğle saatlerinde yangın çıktı. İddiaya göre, binanın zemin katındaki restoranın fırın bacası biriken yağlar nedeniyle tutuştu. Bacadan çıkan duman mahalleyi sardı. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri sevk edildi. Paniğe neden olan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında maddi hasar oluştu. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Tunceli Valiliği, Yangın, Güncel, Haberler

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