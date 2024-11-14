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Tunceli'de Şehit Olan Polis Memuru Yiğit'in Cenazesi Adana'ya Uğurlandı

Tunceli'de Şehit Olan Polis Memuru Yiğit'in Cenazesi Adana'ya Uğurlandı
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Tunceli'de atış eğitimi sırasında meydana gelen bir kazada şehit olan polis memuru Yiğit'in cenazesi, memleketi Adana'ya gönderildi. Törenle uğurlanan Yiğit'in ailesi ve yakınları büyük acı yaşarken, meslektaşları da şehidin anısını yaşatmak için bir araya geldi. Bu olay, güvenlik güçlerinin zorlu görevleri sırasında karşılaştığı tehlikeleri bir kez daha gözler önüne serdi.

Tunceli'de atış eğitim alanında kazada şehit olan polis memuru Yiğit'in cenazesi memleketi Adana'ya uğurlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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