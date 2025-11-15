Haberler

Tunceli'de Atıkların Gelişigüzel Atılması Yasaklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tunceli Valisi Şefik Aygöl, çevre koruma ve temizliği için yeni yönetmelikler uygulamaya koyduklarını açıkladı. Atıkların gelişigüzel çevreye atılmasının yasaklandığını ve bu konuda düzenli denetimlerin yapılacağını belirtti.

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, kentte her türlü atığın gelişigüzel çevreye atılmasının yasaklandığını bildirdi.

Aygöl, çevrenin korunması ve temizliğiyle ilgili yürürlüğe giren bazı yeni yönetmelikler hakkında Valilik binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Tunceli'nin doğal güzellikleri ve ekolojik zenginliğiyle dikkati çektiğini söyledi.

Çevre temizliği ve sağlığı konusunda kararlılıkla yeni adımlar attıklarını belirten Aygöl, "Tunceli Ovacık ve Pülümür vadileri başta olmak üzere doğasıyla, akarsularıyla ve temiz havasıyla ülkemizin en değerli çevre alanlarından biridir. Bu doğal mirasın korunması hepimizin ortak sorumluluğudur. Yeni yönetmeliklerle birlikte köylerimizden mezralarımıza, vadilerimizden mesire alanlarımıza ve kent merkezimize kadar bütün bölgelerimizde çevre ve insan sağlığını koruyacak önlemler uygulamaya konulmuştur." ifadelerini kullandı.

Aygöl, her türlü atığın toplanması, taşınması ve bertaraf edilmesinin artık belirlenen usul ve esaslara göre yürütüleceğine dikkati çekti.

Bu konuda düzenli denetimler yapılacağını vurgulayan Aygöl, şunları kaydetti:

"Çevre kirliliğine yol açan her türlü davranış ve eylem her ne şekilde tespit edilirse edilsin kişi veya kurum ayrımı gözetmeksizin ilgili mevzuat ve yönetmeliğimiz çerçevesinde idari yaptırımlar uygulanacaktır. Atıkların dere, vadi ve orman yol kenarlarına dökülmesi, konteyner dışına çöp bırakılması, her türlü atıkların gelişigüzel çevreye atılması kesinlikle yasaklanmıştır. Belediye meclisimiz ile il genel meclisimiz tarafından alınan kararlar doğrultusunda yürürlüğe giren bu yönetmelikler, sadece bir idari düzenleme değil, aynı zamanda gelecek kuşaklara daha temiz ve daha yaşanabilir bir Tunceli bırakma iradesinin ifadesidir. Vatandaşlarımızın bu konuda duyarlılık göstermesi, çevreye sahip çıkması ve yönetmelikte belirtilen kurallara titizlikle uyması büyük önem arz etmektedir. Çevremizi ve doğamızı korumak aslında kendi sağlığımızı, geleceğimizi ve çocuklarımızın yaşam hakkını korumaktır. Hep birlikte doğamıza, suyumuza, toprağımıza sahip çıkalım."

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel
Zehirlenen ailenin kaldığı otelden iki kişi daha hastaneye kaldırıldı

Ortaköy faciasında yeni gelişme: 2 kişi daha hastaneye kaldırıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'dan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı için karar

Ceza verilecek mi? Galatasaray'dan Eren ve Metehan için son karar
Bu dükkanın içinde yatır var! Pide yemeye gelen donup kalıyor

Bu dükkanın içinde yatır var! Pide yemeye gelen donup kalıyor
Galatasaray'da Barış Alper dönemi bitiyor

Galatasaray'da Barış dönemi bitiyor! Yerine gelecek isim bile belli
Acun Ilıcalı'dan TV8 kararı

Acun Ilıcalı'dan TV8 kararı
Galatasaray'dan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı için karar

Ceza verilecek mi? Galatasaray'dan Eren ve Metehan için son karar
3 ile mevsimin ilk karı düştü! Yollar kapandı

3 ile mevsimin ilk karı düştü! Yollar kapandı
Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma büyüyor: Dosyaya ikinci savcı atandı

Dosyada kritik detay! Kamera incelemesinde sürpriz bulgular
Ranta karşı çıkan belediye başkanı başına gelenleri anlattı: Evlerine gidip çocuklarıyla tehdit ettiler

Ranta karşı çıkan belediye başkanı başına gelenleri böyle anlattı
'Tek isteğim Bahçeli ile görüşmek' diyen şehit babasının istediği oldu

"Tek isteğim Bahçeli ile görüşmek" diyen şehit babasının istediği oldu
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bahis soruşturması için tarih verdi

Herkesin merak beklediği tarihi duyurdu
Arne Slot gidici! İşte koltuğuna aday isimler

Arne Slot'u gece uyutmayacak gelişme
500 bin sosyal konut projesine büyük ilgi! İşte başvuru sayısı

500 bin sosyal konut projesine büyük ilgi! İşte başvuru sayısı
Oyuncu Mina Derman'dan 'çocuğa çarptı' iddiasına yanıt

Bebek'te kriz! Ünlü oyuncu "çocuğa çarpıp kaçtı" iddiası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.