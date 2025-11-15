Tunceli'de Atıkların Gelişigüzel Atılması Yasaklandı

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, kentte her türlü atığın gelişigüzel çevreye atılmasının yasaklandığını bildirdi.

Aygöl, çevrenin korunması ve temizliğiyle ilgili yürürlüğe giren bazı yeni yönetmelikler hakkında Valilik binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Tunceli'nin doğal güzellikleri ve ekolojik zenginliğiyle dikkati çektiğini söyledi.

Çevre temizliği ve sağlığı konusunda kararlılıkla yeni adımlar attıklarını belirten Aygöl, "Tunceli Ovacık ve Pülümür vadileri başta olmak üzere doğasıyla, akarsularıyla ve temiz havasıyla ülkemizin en değerli çevre alanlarından biridir. Bu doğal mirasın korunması hepimizin ortak sorumluluğudur. Yeni yönetmeliklerle birlikte köylerimizden mezralarımıza, vadilerimizden mesire alanlarımıza ve kent merkezimize kadar bütün bölgelerimizde çevre ve insan sağlığını koruyacak önlemler uygulamaya konulmuştur." ifadelerini kullandı.

Aygöl, her türlü atığın toplanması, taşınması ve bertaraf edilmesinin artık belirlenen usul ve esaslara göre yürütüleceğine dikkati çekti.

Bu konuda düzenli denetimler yapılacağını vurgulayan Aygöl, şunları kaydetti:

"Çevre kirliliğine yol açan her türlü davranış ve eylem her ne şekilde tespit edilirse edilsin kişi veya kurum ayrımı gözetmeksizin ilgili mevzuat ve yönetmeliğimiz çerçevesinde idari yaptırımlar uygulanacaktır. Atıkların dere, vadi ve orman yol kenarlarına dökülmesi, konteyner dışına çöp bırakılması, her türlü atıkların gelişigüzel çevreye atılması kesinlikle yasaklanmıştır. Belediye meclisimiz ile il genel meclisimiz tarafından alınan kararlar doğrultusunda yürürlüğe giren bu yönetmelikler, sadece bir idari düzenleme değil, aynı zamanda gelecek kuşaklara daha temiz ve daha yaşanabilir bir Tunceli bırakma iradesinin ifadesidir. Vatandaşlarımızın bu konuda duyarlılık göstermesi, çevreye sahip çıkması ve yönetmelikte belirtilen kurallara titizlikle uyması büyük önem arz etmektedir. Çevremizi ve doğamızı korumak aslında kendi sağlığımızı, geleceğimizi ve çocuklarımızın yaşam hakkını korumaktır. Hep birlikte doğamıza, suyumuza, toprağımıza sahip çıkalım."