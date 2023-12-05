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Tunceli'de Asayiş Denetimlerinde 24 Şüpheli Yakalandı

5 Aralık 2023 15:38 Son Güncelleme: 15:39 Abone Ol

Tunceli'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş denetimlerinde çeşitli suçlardan aranan 24 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Denetimlerde ayrıca kesici aletler, fişekler ve tarihi eser niteliğinde sikke ele geçirildi. Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında da bilgilendirme yapıldı.