Tunceli'de araç uçurumdan aşağı yuvarlandı: 2 yaralı

TUNCELİ - Tunceli'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tunceli-Ovacık karayolu Babaocağı köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içinde 2 kişinin bulunduğu özel araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine kaza yerine 112, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sedyeyle bulundukları alandan alınarak ambulanslara bindirildi. Yaralılar, Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.