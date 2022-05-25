Tunceli'de apartmanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı - Haberler

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Tunceli'de apartmanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı

AA - Sidar Can Eren - Güncel
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Tunceli'de apartmanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı

Tunceli'de bir apartmanın çatısında çıkan yangın hasar oluşturdu.

Tunceli'de bir apartmanın çatısında çıkan yangın hasar oluşturdu.

Atatürk Mahallesi 15 Temmuz Bulvarı'ndaki 4 katlı apartmanın çatısındaki bacada yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangın hasara neden oldu.

AA / Sidar Can Eren - Güncel

15 Temmuz, Tunceli, Yangın, Güncel, Haberler

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