Tunceli'de Anne Ayı ve Yavruları Yiyecek Ararken Görüntülendi

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Tunceli'de, Ovacık yolunda anne ayı ve iki yavrusu yiyecek ararken görüntülendi. Anne ayının yavrularıyla birlikte yol kenarında ilerlediği ve yoldan geçen araçlarla etkileşime girmediği gözlemlendi.

Tunceli'de anne ayı ve 2 yavrusu yiyecek ararken görüldü

TUNCELİ - Tunceli'de anne ayı, iki yavrusuyla birlikte doğada yiyecek ararken görüntülendi.

Tunceli Ovacık yolu Halbori Gözeleri mevkiinde anne ayı ve 2 yavrusu yiyecek ararken görüntülendi. Görüntülerde, anne ayının yavrularıyla birlikte yol kenarında ilerlediği ve yoldan geçen araçlara karışmadığı görüldü.

Tunceli, zengin yaban hayatı ve bakir doğasıyla son yıllarda doğa tutkunlarının dikkatini çekmeye devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERCAN TOPAÇ - Güncel
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