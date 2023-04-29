- Tunceli'de anne ayı, 4 yavrusuyla yiyecek ararken görüntülendi

TUNCELİ - Tunceli'de bir anne ve 4 yavru bozayı görüntülendi. Bozayıların nadiren 4 yavru doğurduğu belirtildi.

Son derece zengin yaban hayatına sahip olan Tunceli'de beslenmek amacıyla doğaya çıkan bir anne ve 4 yavru bozayı görüntülendi. Uzmanlar, bozayıların nadiren 4 yavru doğurduklarını kaydetti. Görüntülerde anne boz ayı bir taraftan karnını doyururken öbür taraftan da yavrularını gözetlemeyi ihmal etmedi. Kendilerini annelerinin yanında güvende hisseden yavru ayılar da zaman zaman oyun oynarken zaman zaman da annelerine yetişmek için yoğun efor sarf etti. Uzunca bir süre otlarla karınlarını doyuran anne ve yavrular daha sonra ormanlık alana giderek gözden kayboldu.

O anlara tanıklık eden Utku Anuk isimli vatandaş, kentin coğrafyasının her türlü yaban hayvanına ev sahipliği yaptığını belirterek, "Bugün bir anne ve 4 yavrusunu gördük. Çok güzel bir görüntüydü. Doğamızı, hayvanlarımızı sevip koruyalım" dedi.