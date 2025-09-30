Haberler

Tunceli'de Alevi Dağı'nda Düşen Kadın Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'de Düzgün Baba Dağı'nda dengesini kaybedip düşen Hatun Doğan yaralandı. Ekipler tarafından sedye ile 1,5 saat taşınarak hastaneye kaldırıldı, sağlık durumu iyi.

TUNCELİ'de Alevi toplumunca kutsal kabul edilen Düzgün Baba Dağı'nı yurtdışından ziyarete gelen Hatun Doğan (53), kayalıklardan düşerek yaralandı. Doğan, ekipler tarafından 1,5 saat sedye ile taşınarak hastaneye ulaştırıldı.

Olay, Nazımiye ilçesine bağlı Kıl köyü bölgesinde meydana geldi. Almanya'da yaşayan Hatun Doğan, ziyarete geldiği Düzgün Baba Dağı'nda dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. Ayağında kırık oluşan Doğan için beraberindekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye AFAD, sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansın ulaşamadığı noktaya giden ekipler, ilk müdahalenin ardından Doğan'ı sedyeye alarak yaklaşık 1,5 saat boyunca taşıyıp ambulansa ulaştırdı. Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Doğan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Haber-Kamera: Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Avrupa'nın insaniyeti bu kadar! Dünyanın gözünü diktiği filoyu ölüme terk edecekler

Avrupa'nın insaniyeti bu kadar! Dünyanın gözünü diktiği filoyu ölüme terk edecekler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küçükçekmece'de markete köpeğiyle giren kadına yumruklu saldırı

Markette kan don donduran anlar! Kadının kulak zarını patlattı
Eski Kongo Cumhurbaşkanı Kabila idama mahkum edildi

Eski Cumhurbaşkanı idama mahkum edildi! Suçlamalar ağır
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.