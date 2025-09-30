Tunceli'de Alevi Dağı'nda Düşen Kadın Yaralandı

TUNCELİ'de Alevi toplumunca kutsal kabul edilen Düzgün Baba Dağı'nı yurtdışından ziyarete gelen Hatun Doğan (53), kayalıklardan düşerek yaralandı. Doğan, ekipler tarafından 1,5 saat sedye ile taşınarak hastaneye ulaştırıldı.

Olay, Nazımiye ilçesine bağlı Kıl köyü bölgesinde meydana geldi. Almanya'da yaşayan Hatun Doğan, ziyarete geldiği Düzgün Baba Dağı'nda dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. Ayağında kırık oluşan Doğan için beraberindekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye AFAD, sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansın ulaşamadığı noktaya giden ekipler, ilk müdahalenin ardından Doğan'ı sedyeye alarak yaklaşık 1,5 saat boyunca taşıyıp ambulansa ulaştırdı. Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Doğan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

