Tunceli'de "Doğal ve Beşeri Afetlere Karşı Kentsel Dirençlilik" konferansı düzenlendi

Güncelleme:
Tunceli'de, doğal ve beşeri afetlere karşı kentsel dirençliliği artırmak amacıyla düzenlenen konferansa, Valilik, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları katıldı. Ekiplerin afet durumlarındaki rolü ve gönüllülüğün önemi vurgulandı.

Tunceli'de afetlerle ilgili farkındalık oluşturulması amacıyla "Doğal ve Beşeri Afetlere Karşı Kentsel Dirençlilik" konferansı yapıldı.

Kentte bazı kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları tarafından afet ve acil durumlara karşı vatandaşların bilinçlendirilmesi için çalışmalar yapılıyor.

Bu kapsamda Valilik, Tunceli Belediyesi, Munzur Üniversitesi (MUNÜ), İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) işbirliğinde Hüseyin Güntaş Konferans Salonu'nda "Doğal ve Beşeri Afetlere Karşı Kentsel Dirençlilik" konferansı düzenlendi.

Tunceli Vali Yardımcısı Ertuğrul Aslan, MUDAK'ın kentteki birçok acil durumda görev aldığını söyledi.

Gönüllü yapılan her işin güzel olduğuna değinen Aslan, "Özellikle kış şartlarını yaşadığımız şu günlerde 50'den fazla acil durum operasyonuna müdahale eden MUDAK ekipleri, sivil kapasitenin Tunceli'deki en önemli ve en kurumsal unsuru." dedi.

AFAD Akreditasyon Daire Başkanı Hüseyin Ceven de Türkiye'nin bir afet ülkesi olduğuna dikkati çekti.

Her dönem farklı afetlerle karşı karşıya olduklarını belirten Ceven, "Burada da sivil toplum kuruluşlarımızla bir sloganımız oldu, 'rakip değil, ekibiz, bir aileyiz' diye. Yazları kamplar düzenliyoruz. Enkazın altında bir canlı gördüğümüzde, bir ses duyduğumuzda o mutluluk her şeye bedel." ifadelerini kullandı.

MUDAK Başkanı Hikmet Gökmen ise derneğin bir acının ardından doğan dayanışma hikayesinin olduğunu anlattı.

Gönüllülük esasına göre çalışma yürüttüklerini bildiren Gökmen, şöyle konuştu:

"Bir çağrı geldiğinde geri durmamak, ihtiyaç duyulan yerde olmak ve kararlı olmak çok önemli. Bugün bizi bir arada tutmanın en büyük sebepleri aslında bunlar. Birinin hayatına dokunabilmek, bir vaka olduğunda oraya gidebilmek ve bunun hiçbir karşılığını almadan yapmak çok başka bir şeydir. İki kişinin ortaya attığı bir fikirle başladık ve bugün 160 kişiye ulaşmış durumdayız; 300'ün üzerinde vakaya katıldık."

"Kentsel sorunlarla ilgili bir araya gelerek ortak çalışmamız çok önemli"

MUDAK Proje Koordinatörü Mehmet Bidav ise arama kurtarma birimlerinin zor günler için var olduğuna değindi.

Amaçlarının darda kalanlara yardım etmek olduğunu vurgulayan Bidav, "Bu toplantı aslında sivil toplum örgütleri, yerel kurumlar ve kamu kurumlarının eş güdümlü çalışma kültürlerini ve alışkanlıklarını geliştirmek, daha fazla proje yapmalarını sağlamaktır. Burada kentsel sorunlarla ilgili bir araya gelerek ortak çalışmamız çok önemli. Biz bununla ilgili çok zorlandık ama bu köprüyü MUDAK olarak kurduğumuzu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Bidav, Tunceli'nin stratejik bir kent olduğuna işaret ederek, "Burası depremlerde birinci derece öncelikli alan. Yalnızca deprem değil, çığ olayları, yoğun kar yağışları, sel, suda boğulma, doğada kaybolma gibi bir sürü afet çeşitleri var. O yüzden bizim sadece depremlerle ilgili değil, bütün alanlarda kendimizi eğitmemiz, yetiştirmemiz ve hızlı hareket etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Programda, Tunceli AFAD Yönetim Müdahale Şube Müdürü Özgür Aydoğdu, Tunceli Belediyesi İtfaiye Çavuşu Saygın Aydın, Tunceli 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Songül Acar ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) görevlisi Şamil Kaçar ile Polis Arama Kurtarma (PAK) görevlisi İbrahim Bayram konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından MUNÜ Edabiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taylan Sancar, depremlerle ilgili sunum yaptı.

Konferansa, kurum müdürleri, MUDAK üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel
