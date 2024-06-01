Tunceli'de 8 bölge riskli ve rezerv alanı ilan edildi

BİLİM insanlarının '7 ve üzeri deprem' uyarısında bulunduğu Tunceli'de havadan ve karadan yapılan incelemelerde, 134 yapı ve 798 bağımsız bölümün bulunduğu 8 bölge riskli ve rezerv alanı ilan edildi. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, kentsel dönüşüm çalışmalarının başladığını belirterek, "Riskli binaların yıkımı ve beraberinde yapımının devletimiz eliyle olması, eğer vatandaşımız yüzde 51'lik iknası olursa, kendileri de kabul ederlerse, burayı devlet tarafından yıkılacak. TOKİ'yle beraber yine neredeyse aynı katlarda ve aynı blok sayısında binalar ortaya çıkacak. Artık kimseyi enkazların altından biz kaldırmak istemiyoruz" dedi.

Ovacık ve Nazımiye fay hatlarını içinde bulunduran ve Doğu Anadolu Fay Hattı ile Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın kesiştiği noktada yer alıp, yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür ile birçok bilim insanının sürekli '7 ve üzeri deprem' uyarısında bulunduğu Tunceli'de, valilik koordinasyonunda başlatılan depreme hazırlık çalışmaları sürüyor. Çalışmalar kapsamında daha önce Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nun talimatı ile polis ve jandarma ekiplerinden oluşan 1600 kişiye arama-kurtarma eğitimleri verildi, kamu binalarından numuneler alınarak yapı stoku elden geçirilmeye başlandı. 63 okulun performans analizinde de 17'sinin yıkılmasına karar verildi. Kent merkezi ve tüm ilçelerde konteyner kentler kuruldu, toplamda 1122 konteyner inşa edildi. Ayrıca Erzincan ile Tunceli sınırını belirleyen, Türkiye'nin güneydoğusu ile kuzeydoğusunu birbirine bağlayan en kısa güzergahtaki 61 yıllık Mutu Köprüsü'nün yeniden yapılması için de çalışmalar başlatıldı. Mevcut veya yeni açılacak yerleşim alanlarındaki tüm tehlikeleri belirlemek, yerel zemin ve tehlike şartlarının yansıtıldığı haritaların üretilmesi amacıyla mikro bölgeleme çalışmaları başlatıldı. Çalışmalarda şu ana kadar Ovacık, Pülümür, Nazımiye ve Çemişgezek ilçelerinde 1260 hektarda 127 sondaj çalışması yapıldı. Ayrıca Yedisu fay hattına 20 kilometre uzaklıkta bulunan Pülümür ilçesindeki ağır hasarlı binaların yıkımları da tamamlandı.

'8 BÖLGE RİSKLİ VE REZERV ALANI OLARAK TESPİT EDİLDİ'

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Bedri Sinan Gül, Dönüşüm Alanları 2'nci Daire Başkanı Mehmet Bedestenci ve Tunceli Kentsel Dönüşüm Müdürü Sinan Aras, askeri helikopterle kent merkezi ve ilçelerdeki ağır hasarlı binaları ve kentteki yapı stokunu havadan inceledi. Çalışmalarda 8 bölgenin riskli ve rezerv alanı olarak tespit edildiğini belirten Vali Tekbıyıkoğlu, "Bilim adamlarının televizyonlarda söylediği, yazdıklarına göre ilimiz çok önemli deprem kuşağında. Kuzey Anadolu fay hattı denilen ve kırılmayan, tek parçada kırılacağı tahmin edilen Erzincan ile Yedisu hattındaki fayın kırılmasıyla ilimizde 7 ile 9 şiddetinin arasında zemine göre hissedileceği bilim adamları tarafından söyleniyor. Deprem öncesinde dönüştürme kapsamında riskli alanlar belirledik. İlimizde toplam 8 bölgede 134 yapı, 798 tane bağımsız bölümün bir deprem anında çok çok büyük ihtimalle ayak kalamayacağın tespit ettik. Burası da ilimizin merkezinde Atatürk mahallesinde TİMAŞ evleri denen bölge. Burada vatandaşımızın bir kısmı da kendi kendilerine bir risk analizi yaptırıp bunların dayanıklılığını test etmişler ve olumsuz cevaplarını almışlar. Devletin de bu konularda riskli bölgelerde çeşitli çalışmaları var vatandaşa desteği var. Çevre Şehircilik Bakanlığımız da Tunceli Valiliği olarak çok sıkı bir ilişkimiz var. Bakan yardımcımız, gerek Sayın bakanımız, gerek genel müdürlerimizle beraber yakın bir çalışma içerisindeyiz. Riskli binaların yıkımı ve beraberinde yapımının devletimiz eliyle olması, eğer vatandaşımız yüzde 51'lik iknası olursa, kendileri de kabul ederlerse, burayı devlet tarafından yıkılacak. TOKİ'yle beraber yine neredeyse aynı katlarda ve aynı blok sayısında binalar ortaya çıkacak. Artık kimseyi enkazların altından biz kaldırmak istemiyoruz" dedi.

'TUNCELİ'Yİ DEPREME KARŞI DAHA DİRENÇLİ HALE GETİRMEK HEDEFİNDEYİZ'

Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Bedri Sinan Gül, Tunceli'yi depreme dirençli bir şehir haline getirme hedefinde olduklarını ifade ederek, "Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı olarak Tunceli ilimizin depreme karşı dirençli hale getirilebilmesi için deprem öncesinde birtakım faaliyetler yürütüyoruz. Bunlardan bir tanesi demin Sayın Valimizin de detaylarını ifade ettiği, yerinde dönüşüm prensibiyle çalışacağımız rezerv alan çalışmalarımız. Bir tanesi de daha evvel jeolojik etüt çalışmaları bakımından eksik kalmış olan bölgelerin tespit edilmesi suretiyle buralarda mikro bölgeleme çalışmalarının tamamlanmasıyla ilgili çalışmalarımız. Her iki çalışmamızı da hem yapı stoku bakımından zayıf olan noktalar rezerv alan çalışmalarımız hem de zemin bakımından zayıf olan bölgelerin tespit çalışmaları devam etmekte. İnşallah kısa süre içerisinde bunları tamamlayıp Tunceli'yi daha depreme karşı daha dirençli hale getirmek hedefindeyiz" diye konuştu.

Haber-Kamera: Serhat Ozan YILDIRIM,TUNCELİ