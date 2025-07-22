Tunceli'de 7 Yıl 6 Ay Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı
Tunceli'de, 'kasten öldürme' suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.K. düzenlenen bir operasyonla yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Tunceli'de hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, "kasten öldürme" suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.K'yi Mazgirt'te düzenlenen operasyonla yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel