Tunceli'de 7 Yıl 6 Ay Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı

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Tunceli'de, 'kasten öldürme' suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.K. düzenlenen bir operasyonla yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Tunceli'de hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, "kasten öldürme" suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.K'yi Mazgirt'te düzenlenen operasyonla yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel
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