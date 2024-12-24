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Tunceli'de 65 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı, Açma Çalışmaları Başlatıldı

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Tunceli'de, 2 gündür etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 65 köy yolu ulaşıma kapandı. Valilik koordinesinde çalışmalar sürerken, özel idare ve karayolları ekipleri karla mücadele ediyor ve sürücüleri uyarıyor.

Tunceli'de, kardan kapanan 65 köy yolunda çalışmalar sürüyor

TUNCELİ - Tunceli'de 2 gündür etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde 65 köy yolu ulaşıma kapandı. Tunceli Valiliği koordinesinde çok sayıda ekip kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma yürütüyor.

Tunceli'de, pPazar günü akşam saatlerinde etkisini artıran yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde 65 köy yolu ulaşıma kapanırken valilik koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı çok sayıda ekip iş makineleriyle karla mücadele çalışması başlattı. Karayolları 86. Şube Şefliğine bağlı ekipler de Tunceli-Elazığ ve Tunceli-Erzincan karayolları ile ilçe yollarında karla mücadele çalışmasının yanı sıra tuzlama çalışması yürütüyor.

Yetkililer, özellikle Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolunu kullanacak sürücüleri, kaya düşmesi ve buzlanma konusunda dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Tunceli'de 65 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı, Açma Çalışmaları Başlatıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERCAN TOPAÇ - Güncel
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