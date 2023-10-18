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Tunceli'de 54 Sürücüye Hız İhlali Cezası

Tunceli'de gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 54 sürücüye hız ihlali nedeniyle idari para cezası uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Bu sayede suçlularla etkin mücadele yürüten ekipler, kente giriş çıkış noktaları ve ana caddelerde yaptıkları trafik denetimlerinde 209 aracı kontrol etti. Denetimlerde hız ihlali yaptığı tespit edilen 54 sürücü hakkında idari para cezası uygulandı.