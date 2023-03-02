Tunceli'de 525 gram esrarla yakalanan 2 zanlı gözaltına alındı Güncel Haberler Tunceli'de, araçta yapılan aramada üzerlerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli yakalandı. Tunceli'de, araçta yapılan aramada üzerlerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Narkotik köpeklerin desteğiyle araçta ve 2 zanlının üzerinde yapılan aramalarda, 525 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor. Kaynak: AA / Güncel Emniyet Müdürlüğü Narkotik Tunceli Güncel Haberler

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