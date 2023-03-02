Tunceli'de 525 gram esrarla yakalanan 2 zanlı gözaltına alındı
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Tunceli'de, araçta yapılan aramada üzerlerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli yakalandı.
Tunceli'de, araçta yapılan aramada üzerlerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Narkotik köpeklerin desteğiyle araçta ve 2 zanlının üzerinde yapılan aramalarda, 525 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Güncel