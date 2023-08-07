Tunceli'de 45 Kök Skunk Bitkisi Ele Geçirildi

Tunceli'de yapılan operasyonda bir evde 45 kök skunk bitkisi bulundu. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaparken, il merkezindeki bir adrese operasyon düzenledi ve evin bahçesinde yapılan aramada 45 kök skunk bitkisi ele geçirildi. Şüpheli C.G. ise jandarmadaki işlemleri devam ediyor.