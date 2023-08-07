Tunceli'de 45 Kök Skunk Bitkisi Ele Geçirildi
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Tunceli'de yapılan operasyonda bir evde 45 kök skunk bitkisi bulundu. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaparken, il merkezindeki bir adrese operasyon düzenledi ve evin bahçesinde yapılan aramada 45 kök skunk bitkisi ele geçirildi. Şüpheli C.G. ise jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Tunceli'de bir eve düzenlenen operasyonda 45 kök skunk bitkisi ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, bu kapsamda il merkezindeki bir adrese operasyon düzenledi.
Evin bahçesinde yapılan aramada 45 kök skunk bitkisi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli C.G'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel