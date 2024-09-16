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Tunceli'de 4.1 Büyüklüğünde Deprem

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Tunceli'nin Pülümür ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti ve kent merkezinde de hissedildi. İlk belirlemelere göre olumsuz bir durum yaşanmadığı belirtildi.

TUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssünü Pülümür ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 16.44'te oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Kent merkezinde de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı belirtildi.

'İLÇEDE İNCELEMELER SÜRÜYOR'

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, "Şu anda 112 Acil Çağrı Merkezi'mize deprem ile ilgili düşen olumsuz bir ihbar yok. Talimatlarım doğrultusunda Pülümür Kaymakamlığı koordinesinde ekipler, kolluk kuvvetlerimizin de desteğiyle incelemelerini sürdürüyor. Deprem Tunceli'nin bir gerçeği, biz Tunceli'mizi depreme dirençli bir kent haline getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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