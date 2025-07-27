Tunceli'de 30 Yıl 10 Ay Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

Tunceli'de hakkında 30 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, "kasten öldürme", "kasten yaralama", "ruhsatsız silah, bıçak, mermi bulundurma veya taşıma" suçlarından hakkında 30 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.M'yi Elazığ'da düzenlenen operasyonla yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.