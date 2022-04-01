Tunceli'de 30 noktaya "giysi ve tekstil atık kumbarası" yerleştirildi

TUNCELİ (AA) - Tunceli Belediyesi "Sıfır Atık Projesi" kapsamında kentin 30 noktasına giysi ve tekstil atık kumbarası yerleştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, 30 adet giysi ve tekstil atık kumbarasının Aktuluk, Atatürk, Gazik ve Moğultay mahallelerine yerleştirildiği belirtildi.

Giysi kumbarasında biriken ürünlerin geri dönüşüme kazandırılacağı aktarılan açıklamada, "Toplanan tekstil ürünleri, üretim bölümünde ürünün cinsi, rengi, hammaddesi ve kullanım durumuna göre ayrıştırıldıktan sonra amacına uygun makinelerce pamuk, polyester bazlı ürünler veya iplik ve dolgu malzemesi haline getirilmektedir." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, giysi kumbaralarına pantolon, kazak, gömlek, tişört, elbise, çorap, atkı bere, eldiven, şapka ve ayakkabı gibi tekstil ürünlerinin bırakılabileceği kaydedildi.