Tunceli'de 3 bin 71 kişiye uyuşturucuyla mücadele eğitimi verildi
AA - Sidar Can Eren - Güncel
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Tunceli'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında 3 bin 71 kişi, eğitim aldı.
Tunceli'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında 3 bin 71 kişi, eğitim aldı.
Valilikten yapılan açıklamada, kentte vatandaşlara yönelik "En İyi Narkotik Polisi Anne" eğitimlerinin verildiği belirtildi.
Yılın ilk 6 ayında 3 bin 71 kişinin eğitimlere katıldığı aktarılan açıklamada, "Narkotik suçlarla mücadele kapsamında ise ilimizde 20 olay aydınlatılmış, 47 kişi yakalanmış, 8 kişi cezaevine gönderilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğümüze teşekkür ediyor, uyuşturucu ile mücadelede annelerimizin katkılarını bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
AA / Sidar Can Eren - Güncel