Tunceli'de 3 ayrı silahlı saldırıya ilişkin tutuklu sayısı 5'e yükseldi

Tunceli'de 20 Ocak'ta gerçekleşen 3 ayrı silahlı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmada, firari şüphelinin yakalanmasıyla birlikte tutuklu sayısı 5'e çıktı. İl Emniyet Müdürlüğü, saldırılarla bağlantılı 12 şüpheliyi tespit etti ve düzenlenen operasyonlarla 11 şüpheli yakalandı.

TUNCELİ'de kent merkezinde yaşanan 3 ayrı silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada, firari şüphelinin de yakalanmasıyla tutuklu sayısı 5'e çıktı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, kent merkezinde 20 Ocak'ta yaşanan 3 ayrı silahlı saldırı ile ilgili soruşturma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırılarla bağlantılı 12 şüpheliyi tespit etti. Şüphelilerin kent merkezi, Hozat ilçesi ile Elazığ ve Tokat'ta belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi ve 11 şüpheli yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 5'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Adli kontrol kararı uygulanan 3 kişiye ayrıca ev hapsi kararı da verildi, 2 şüpheliye ise suçluların kaçmasına ve saklanmasına yardım ettikleri gerekçesiyle işlem yapıldı. Firari durumda olan 1 şüpheli ise İstanbul'da yakalanıp gözaltına alındı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Böylece olaylara ilişkin tutuklu sayısı 5'e yükseldi.

