Tunceli'de 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afad Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 11.53'de merkez üssü Ovacık ilçesi olan 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği, yaklaşık 7 kilometre olarak bildirildi. İlçede deprem hafif hissedilirken, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi.

(Kamil Can Kılıç-İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel