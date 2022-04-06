Tunceli'de 3.3 büyüklüğünde deprem
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Tunceli'de 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tunceli'de 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afad Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 11.53'de merkez üssü Ovacık ilçesi olan 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği, yaklaşık 7 kilometre olarak bildirildi. İlçede deprem hafif hissedilirken, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi.
(Kamil Can Kılıç-İHA)
İhlas Haber Ajansı / Güncel