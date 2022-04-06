Tunceli'de 3.3 büyüklüğünde deprem - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tunceli'de 3.3 büyüklüğünde deprem

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Tunceli'de 3.3 büyüklüğünde deprem

Tunceli'de 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tunceli'de 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afad Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 11.53'de merkez üssü Ovacık ilçesi olan 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği, yaklaşık 7 kilometre olarak bildirildi. İlçede deprem hafif hissedilirken, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi.

(Kamil Can Kılıç-İHA)

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Tunceli, Deprem, AFAD, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title