Tunceli'de 255 köy yolu ulaşıma kapandı

TUNCELİ'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 255 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin, yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı Tunceli'de, gece saatlerinde başlayan ve etkisini artıran kar yağışıyla birlikte kent merkezi ve ilçeler beyaza büründü. Kent merkezinde 20 santimetreyi bulan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 70 santimetreye ulaştı. Kar yağışına en çok çocuklar sevindi. Çocuklar kar topu oynayıp eğlendi. Belediyesi ekipleri, sokak ve caddelerde tuzlama ve temizlik çalışması başlattı.

Tunceli Karayolları 86'ncı Şube Şefliğİ'ne bağlı ekipler, Tunceli-Erzincan kara yolunda keskin virajlara sahip 2 bin rakımlı Cankurtaran mevkisinde, kentte en yoğun kar yağışının olduğu Ovacık-Hozat karayolu arasında bulunan Karaoğlan mevkisinde ve ilçe yollarında kar ve tipi ile mücadele ederek, sürücülere yol açıyor. Dağ yamaçlarında biriken karı, kepçe, dozer, kar küreme, tuzlama ve püskürtme araçlarıyla temizleyerek yoğun mesai harcıyor. Karayolları 86. Şube Şefi Eda Toprak, çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini, kentte kapalı karayolunun bulunmadığını ifade etti.