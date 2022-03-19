Tunceli'de 250 köy yolu ulaşıma kapandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tunceli'de 250 köy yolu ulaşıma kapandı

İhlas Haber Ajansı - Ercan Topaç - Güncel
 - Güncelleme:

Tunceli'de 250 köy yolu ulaşıma kapandıTUNCELİ Tunceli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde 250 köy yolu ulaşıma kapandı.

TUNCELİ (İHA) - Tunceli'de 250 köy yolu ulaşıma kapandı

TUNCELİ Tunceli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde 250 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Tunceli'de dünden bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 250 köy ile ulaşım sağlanamıyor. Tunceli Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı ekipler kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Öte yandan yoğun kar yağışı nedeniyle Erzincan il sınırında bulunan Muti Köprüsü ile Pülümür ilçe merkezi arasında kalan yol, Tunceli Valiliği tarafından ikinci bir duyuruya kadar zincirsiz tırların geçişine kapatıldı.

Tunceli'de 250 köy yolu ulaşıma kapandı

Tunceli'de 250 köy yolu ulaşıma kapandı

Tunceli'de 250 köy yolu ulaşıma kapandı

İhlas Haber Ajansı / Ercan Topaç - Güncel

Tunceli Valiliği, Tunceli, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title