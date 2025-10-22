Tunceli'de 2025 Yılı Projeleri İçin 749 Milyon Lira Harcandı

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, kentte 2025 yılı projeleri için 749 milyon 632 bin lira harcandığını bildirdi.

Vali Aygöl, GAMER Toplantı Salonu'nda düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu 2025 Yılı 4. Dönem Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 2025 yılında 166 projenin yürütüldüğünü söyledi.

Bu projelerden büyük kısmının önemli aşamaya geldiğini ifade eden Aygöl, "Şu an itibarıyla 32 projemiz bitirilmiş. 88 projede ise çalışmalarımız devam ediyor. 14 projenin de ihale süreci devam etmekte ve 31 projeye de henüz başlanmadığını görmekteyiz." dedi.

Aygöl, projelerin toplam maliyetinin 27 milyar 27 milyon 613 bin lira olduğunu bildirdi.

Bu yılki ödenek toplamının 1 milyar 802 milyon 834 bin lira olarak tahsil edildiğini anlatan Aygöl, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar bu tahsil edilen ödeneğin 749 milyon 632 bin lirası harcanmıştır. Kurumlarımıza bu süreçte gösterdikleri gayretler için şükranlarımı sunuyor, teşekkürlerimi arz etmek istiyorum. Ancak burada özellikle şunu vurgulamak istiyorum ki çalışma mevsimi devam etmektedir. Çalışmanın yapılabileceği son güne kadar yoğun şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Şehrimizde taş üstüne taş koyan herkese şehrimiz adına teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından devam eden yatırım projeleri ele alındı, katılımcı kurum temsilcileri gündemlerini kurula sundu.

Toplantıya, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, İl Emniyet Müdürü Kazım Günay Demiralay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, vali yardımcıları, kaymakamlar ve kurum müdürleri katıldı.