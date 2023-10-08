Tunceli'de 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4'ü çocuk 11 kişi yaralandı

Tunceli'de meydana gelen trafik kazasında 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 4'ü çocuk 11 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Dha YURT BÜLTENİ -6

TUNCELİ'DE 2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 4'Ü ÇOCUK 11 YARALI

TUNCELİ'de 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4'ü çocuk 11 kişi, yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Tunceli-Erzincan kara yolu Ağlayankayalar mevkisindeki 8'inci Çığ Tüneli'nde meydana geldi. Sürücülerinin ismi ve plakası öğrenilemeyen 2 otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada 4'ü çocuk 11 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.