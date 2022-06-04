Tunceli'de 2 bozayı görüntülendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tunceli'de 2 bozayı görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Ercan Topaç - Güncel
 - Güncelleme:

- Tunceli'de 2 bozayı görüntülendi Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yiyecek arayan 2 bozayı görüntülendi.

- Tunceli'de 2 bozayı görüntülendi

TUNCELİ - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yiyecek arayan 2 bozayı görüntülendi.

Tunceli'de Pülümür Vadisinde yiyecek arayan 2 bozayı doğa fotoğrafçısı Muzaffer Akyüz tarafından görüntülendi. Görüntülenmelerine aldırış etmeyen bozayılar bir süre yiyecek aramayı sürdürdü. Daha sonra ormanlık alana doğru giden boz ayılar gözden kayboldu.

Bozayıların muhtemelen kardeş olduklarını belirten doğa fotoğrafçısı Muzaffer Akyüz, "Anneleri de daha uzak bir mesafeden onları izliyordu. Onları çekmeme aldırış etmediler. Bir süre sonra annelerinin bulunduğu ormanlık alana doğru giderek gözden kayboldular. Bu dönem çok sıklıkla boz ayılara rastlıyoruz. İnsanların onlara zarar vermemeleri ve çok yakınlarına sokulmamaları gerekiyor" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Ercan Topaç - Güncel

Pülümür Tunceli Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title